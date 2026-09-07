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Русская Семёрка

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Операция «Вундерланд»: зачем Гитлер отправил тяжёлый крейсер в советскую Арктику

В августе 1942 года тяжёлый крейсер «Адмирал Шеер» обогнул северную оконечность Новой Земли и десять дней ходил там, где до него не появлялся ни один корабль противника — в Карском море.

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