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ТАСС

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Бойцы МВО отразили атаку дронов ВСУ в брянском приграничье

Бойцы МВО отразили атаку дронов ВСУ в брянском приграничье

МОСКВА, 9 сентября. /ТАСС/. Военнослужащие Московского военного округа (МВО) уничтожили ударные беспилотники ВСУ в брянском приграничье при помощи переносных зенитных ракетных комплексов (ПЗРК) "Верба" и дронов-перехватчиков "Елка".

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