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Воронежские новости

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Школьник из Воронежа расплатился чужой картой и оказался под следствием

Школьник из Воронежа расплатился чужой картой и оказался под следствием

Семь тысяч рублей – небольшая сумма, но именно она стала причиной уголовного преследования: в Воронеже 15-летнего подростка обвиняют в краже из-за трат с чужой банковской карты.

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