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Захарова: Заявления США о решении МУС напоминают запутавшегося паука

Захарова: Заявления США о решении МУС напоминают запутавшегося паука

Реакция Соединенных Штатов на решение прокурора Международного уголовного суда (МУС) добиваться выдачи ордера на арест премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху и министра обороны страны Йоава Галанта напоминает «паука, запутавшегося в своей паутине».

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