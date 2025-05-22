Смоленский депутат спас птиц из смертельно опасной ловушки

За помощью к Исе Исаеву обратились неравнодушные жители смоленского райцентра, заметившие испуганную утку Член регионального парламента Иса Исаев и его подчинённые вызволили из смертельно опасной ловушки в Гагарине Смоленской области утку и её птенцов.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии