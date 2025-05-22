Смоленск 2.0
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Смоленск 2.0

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Смоленский депутат спас птиц из смертельно опасной ловушки

Смоленский депутат спас птиц из смертельно опасной ловушки

За помощью к Исе Исаеву обратились неравнодушные жители смоленского райцентра, заметившие испуганную утку Член регионального парламента Иса Исаев и его подчинённые вызволили из смертельно опасной ловушки в Гагарине Смоленской области утку и её птенцов.

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