Смоленский депутат спас птиц из смертельно опасной ловушки

За помощью к Исе Исаеву обратились неравнодушные жители смоленского райцентра, заметившие испуганную утку Член регионального парламента Иса Исаев и его подчинённые вызволили из смертельно опасной ловушки в Гагарине Смоленской области утку и её птенцов.