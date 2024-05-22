В ЦДРА военнослужащие встретились с летчиком-космонавтом Василием Циблиевым

После демонстрации видеоролика о покорителе космоса в ходе встречи Василий Циблиев, рассказывая о себе, биографии военного летчика, зачислении в отряд космонавтов, поделился воспоминаниями о двух своих полетах в космос, привел интересные факты из летной практики.