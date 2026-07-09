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Собчак ответила назвавшему ее «обосранной с двух сторон» Варламову

Собчак ответила назвавшему ее «обосранной с двух сторон» Варламову

Российская телеведущая и журналистка Ксения Собчак ответила блогеру Илье Варламову (внесен Минюстом РФ в реестр иноагентов; внесен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга), который назвал ее «обосранной с двух сторон», имея в виду, что Собчак критикуют люди с разными взглядами.

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