Собчак ответила назвавшему ее «обосранной с двух сторон» Варламову

Российская телеведущая и журналистка Ксения Собчак ответила блогеру Илье Варламову (внесен Минюстом РФ в реестр иноагентов; внесен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга), который назвал ее «обосранной с двух сторон», имея в виду, что Собчак критикуют люди с разными взглядами.