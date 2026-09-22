Эрмитажную картину XVII века продадут на аукционе за 1,2 млн рублей

Картина «Ангел» второй четверти XVII века, хранившаяся в Эрмитаже до продажи через Госторг в 1929 году, выставлена на торги Северным Аукционным Домом со стартовой ценой 1,2 миллиона рублей.
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