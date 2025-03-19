Инициативные женщины в карельском селе отметили юбилей своей организац

Женская общественная организация «Эссойльчанка» отметила тридцатипятилетниеФото Олега Обносова В зрительном зале эссойльского Дома культуры на праздничном вечере вспоминали, как все начиналось и чего удалось добиться.
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