В южном городе заметили «доброго» заправщика, который наливал топливо в бочки

В южном городе заметили «доброго» заправщика, который наливал топливо в бочкиВ Пятигорске разгорелся скандал из-за видео, снятого на одной из городских АЗС.
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