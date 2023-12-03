5 самых красивых автомобилей в мире по версии искусственного интеллекта

Красота – чистейший субъективизм, но лишь когда речь идет о чувствах и эмоциях человека. Искусственному интеллекту эти понятия неизвестны, а значит он может более беспристрастно оценить насколько привлекательным является тот или иной объект.
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