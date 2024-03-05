Информационный ...
ГлавнаяБлог
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Игорь Петров
    Таких надо добивать...Сотрудники Росгва...
  • Владимир Козлов
    Хорошо бы чтоб вся перечисленная продукция и продукты были хорошего качества.Ефимов: Объем про...

Построением цифровой модели местности занимаются специалисты «Мосинжпроекта»

Построением цифровой модели местности занимаются специалисты «Мосинжпроекта»

Специалисты холдинга «Мосинжпроект» разрабатывают подключаемый модуль для системы автоматизированного проектирования (САП), который позволит ускорить процесс создания инженерных цифровых моделей местности для будущих строительных объектов.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх