Построением цифровой модели местности занимаются специалисты «Мосинжпроекта»

Специалисты холдинга «Мосинжпроект» разрабатывают подключаемый модуль для системы автоматизированного проектирования (САП), который позволит ускорить процесс создания инженерных цифровых моделей местности для будущих строительных объектов.
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