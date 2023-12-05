Расписание турнира Golden Spin of Zagreb: там выступят Гленн, Петрыкина, Шайдоров, Цзинь Боян, Рид и Амбрулевичюс

ISU Challenger Golden Spin of Zagreb Сисак, Хорватия 6 декабря, среда Пары, короткая программа 18:45 Мужчины, короткая программа 21:15 7 декабря, четверг Пары, произвольная программа 18:00 Мужчины, произвольная программа 21:00 8 декабря, пятница Танцы на льду, ритм-танец 16:00 Женщины, короткая программа 19:45 9 декабря, суббота Танцы на льду, произвольный танец 15:00 Женщины, произвольная программа 19:00 ПРИМЕЧАНИЕ: время начала соревнований – московское.
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