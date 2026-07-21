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Авторадио

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Испания готовится к новой волне жары, температура достигнет 41 градуса Цельсия

Испания готовится к приходу очередной волне жары, уже третьей по счету в этом сезоне. Согласно прогнозам метеорологов, в ближайшее время как минимум в семи регионах максимальные температуры достигнут 41 градуса Цельсия.

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