💬 друзья, обратите внимание на общегородскую акцию. Очень рада, что администрация города и общественность смотрят в одну сторону, что глава города Евгений Наумов поддержал предложение.
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💬 друзья, обратите внимание на общегородскую акцию. Очень рада, что администрация города и общественность смотрят в одну сторону, что глава города Евгений Наумов поддержал предложение.