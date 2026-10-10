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Маленькая деталь, которая решает всё

Маленькая деталь, которая решает всё

Трапеза воспринимается совсем иначе, когда во время сервировки стола в ход идет штопор.Штопор — это обязательный атрибут хорошего вечера или лишняя суета, без которой легко обойтись?Еще больше контента: Сайт | Telegram | Pinterest | ВКонтакте | Одноклассники | Дзен .

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