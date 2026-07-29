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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Сорокин о короткой стрижке: «Ламорелло так под кожу залез, что до сих пор соблюдаю требования. Лу – отличный человек, большой профессионал»

Вратарь «Айлендерс» Илья Сорокин поделился мнением о работе с бывшим генменеджером клуба Лу Ламорелло.

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