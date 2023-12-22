Умер основатель московского еврейского театра «Шалом» Александр Левенбук

Основатель московского еврейского театра «Шалом» Александр Левенбук скончался в возрасте 90 лет. Об этом ТАСС сказал член Совета при президенте России по развитию гражданского общества и правам человека Александр Брод.
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