Галлоуэй предрек Великобритании скорый развал

Zuma/TASS Лидер Рабочей партии Великобритании Джордж Галлоуэй заявил, что распад Соединенного Королевства становится все более вероятным сценарием, сообщает РИА Новости.
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