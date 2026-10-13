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Царьград

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В Петербурге ветеранов СВО бесплатно обучат профессии закупщика

В Петербурге ветеранов СВО бесплатно обучат профессии закупщика

В Петербурге ветераны СВО и члены их семей с 13 октября пройдут бесплатное обучение по четырём направлениям — от базового курса по 44-ФЗ до антикоррупционных практик в закупках.

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