В Петербурге ветеранов СВО бесплатно обучат профессии закупщика

В Петербурге ветераны СВО и члены их семей с 13 октября пройдут бесплатное обучение по четырём направлениям — от базового курса по 44-ФЗ до антикоррупционных практик в закупках.
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