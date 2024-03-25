Геноцид русских в 90-е, рост преступности, теракт в КСХ: Сколько ещё терпеть выходки Таджикистана? Не пора ли выставить счет Душанбе?

Сергей Кочегаров

Когда-то публицист времен Веймарской республики Тухольский высказался о войне: «война? Я нахожу это не очень-то и ужасным! Смерть одного человека: это катастрофа. Сотня тысяч мертвецов: это статистика! «Der Krieg? Ich kann das nicht so schrecklich finden! Der Tod eines Menschen: das ist eine Katastrophe. Hunderttausend Tote: das ist eine Statistik!» Сегодня так считают многие Западные «глаженные костюмчики». Они породили понятие терроризм, они разрабатывают планы, оплачивают их осуществление, готовят террористов и направляют их «на точки». Однажды, на заседании правительства Сталин тоже произнес эту фразу (используется некоторыми в подтверждении его кровожадности), но с вопросительными интонациями: «Гибель одного человека — трагедия. А гибель тысяч людей статистика?». Это не риторический вопрос Сталина, на него надо отвечать… Нет, гибель людей в Крокус сити это не статистика, это трагедия конкретных людей, это трагедия для всей страны. И вот моё мнение по вопросу ужесточения миграционного законодательства, фильтрации мигрантов. Какая фильтрация? Гнать их всех надо по кишлакам, лишать гражданства тех, кто получил его после 1993 года, разогнать по стране диаспоры. Сколько писалось здесь о бесчинствах мигрантов (даже их детей в школах), о несоблюдении ими Российских законов, наглых выходках??? Интересно, кто-нибудь из правительства читают это? Если и читают, то мер не принимают и вот получили мы то, что получили. И что теперь? Фильтрация? Парикмахеры влево, таксисты вправо, остальные прямо??? Считаю ни влево, ни вправо, только прямо и на этническую родину. Пусть там стреляют, режут, жгут. Гнать всех без разбора, все они на своей родине убивали русских, насиловали женщин, резали детей. Сегодня с этой целью они пришли в наш дом . Нельзя прощать такое. А нашим силовикам надо жить по законам военного времени.