Нефтяники получили из бюджета по демпферу самую крупную сумму с начала года

Выплаты из российского бюджета нефтяным компаниям по топливному демпферу в сентябре составили 298,7 млрд рублей, что на 112,8 млрд рублей больше, чем в августе, и являются максимальной суммой с начала года, следует из данных Минфина.
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