9 сентября 1970 года с конвейера сошел первый автомобиль ВАЗ-2101

9 сентября 1970 года с конвейера Волжского автомобильного завода сошел первый автомобиль ВАЗ-2101, в народе получивший название «копейка» Она быстро стала одной из наиболее распространенных легковых машин в СССР, пишет gazetametro.
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