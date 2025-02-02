Татьяна Тарасова о квоте для российских фигуристов на ОИ: разбили нашу команду

Заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова раскритиковала решение предоставить российским фигуристом по одной квоте на Олимпиаде в мужском и женском одиночном катании, в парном катании, а также в танцах на льду, передает "ВсеПроСпорт".
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