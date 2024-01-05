Жители Смоленска могут окунуться в атмосферу магии вне Хогвартса

Волшебство в праздничные дни. В Культурно-выставочном центре имени Тенишевой ожили страницы известных всему миру книг о мальчике Гарри Поттере, ведь наряду с Карлсоном, Пиноккио и Чиполлино, Гарри Поттер еще в XX веке занял одно из ведущих мест среди героев любимых сказок.