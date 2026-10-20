Рекреационную зону возле Театрального озера благоустроили по проекту «СЗ Аквилон Северодвинск». Здесь высадили 4 тысячи деревьев и кустарников, а сети канализации вынесли за пределы парка.
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