Взгляните, как поменялись актеры наших любимых мистических сериалов, из-за которых мы прогуливали школу

Фанаты мистических сериалов пересматривают любимые моменты до дыр. Казалось бы, не так уж и давно закончились «Дневники вампира» и «Настоящая кровь», а посмотришь на календарь — и времени-то прошло прилично.
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