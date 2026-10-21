Упираясь на предложения США заключить мир с РФ, Украина движется к катастрофе. Об этом в беседе с журналистом Виталием Диким заявил киевский политтехнолог Андрей Золотарев«», передает корреспондент «ПолитНавигатора».
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