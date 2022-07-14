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«Очень болеет»: подруга о состоянии похоронившей Тихановича певицы Поплавской

«Очень болеет»: подруга о состоянии похоронившей Тихановича певицы Поплавской

«Очень болеет»: подруга о состоянии похоронившей Тихановича певицы Поплавской stAdm«Малиновки заслышав голосок, // Припомню я забытые свиданья», – когда-то без этого шлягера группы «Верасы» не обходился ни один «Славянский базар в Витебске».

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