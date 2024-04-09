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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Алексей Киляков: «Дэвис и Смолкин перешли тренироваться в Монреаль»

Ранее о переходе грузинского танцевального дуэта сообщил американский блогер Дэйв Лиз. «Да, Диана и Глеб перешли тренироваться в Монреаль», – сказал Алексей Киляков, под руководством которого пара занималась последние два сезона.

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