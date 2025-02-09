Все на футбол ⚽️ Игра НСХК - Перевозинка ❌НЕ СОСТОИТСЯ❌ Остальные матчи по расписанию⚽️ Встречаемся в зале гимназии в 19:00 🕖.
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Все на футбол ⚽️ Игра НСХК - Перевозинка ❌НЕ СОСТОИТСЯ❌ Остальные матчи по расписанию⚽️ Встречаемся в зале гимназии в 19:00 🕖.