В выходные за порядком в Туле проследят дежурные

По выходным и праздничным дням за порядком в оружейной столице следят сотрудники администрации. Так, 11 марта за порядком в Туле проследит начальник главного управления администрации Тулы по Зареченскому территориальному округу Максим Щербаков.
По выходным и праздничным дням за порядком в оружейной столице следят сотрудники администрации. Так, 11 марта за порядком в Туле проследит начальник главного управления администрации Тулы по Зареченскому территориальному округу Максим Щербаков.
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