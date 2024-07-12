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Захарова назвала Байдена "пророссийским кандидатом" после его оговорки

Захарова назвала Байдена "пророссийским кандидатом" после его оговорки

REUTERS/Leah Millis Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова назвала президента США Джо Байдена "пророссийским кандидатом" после того, как тот оговорился, когда приглашал на сцену саммита НАТО в Вашингтоне президента Украины Владимира Зеленского.

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