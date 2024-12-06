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Закон, порядок, государство

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Перед судом предстанет пара из Самары, обвиняемая в совершении многоэпизодного мошенничества

Перед судом предстанет пара из Самары, обвиняемая в совершении многоэпизодного мошенничества

Следственной частью по РОПД СУ Управления МВД России по г. Самаре предъявлено обвинение двоим жителям областного центра в совершении 23 эпизодов мошенничества с использованием сайта бесплатных объявлений.

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