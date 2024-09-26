Кандидат от Республиканской партии на выборах президента Соединенных Штатов Дональд Трамп заявил, что его соперник от Демократической партии, вице-президент Камала Харрис якобы соглала о работе в McDonald's.
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