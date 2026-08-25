Егор Крид поддержал Сашу Айс после обвинений в адрес Дмитриенко

Саша Айс обвиняет Ваню Дмитриенко в эмоциональном насилии и изменах. Она получает поддержку от Егора Крида, а также предупреждает нынешнюю возлюбленную Дмитриенко, Анну Пересильд, о возможных проблемах в отношениях.
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