Вячеслав Володин: Наш долг — защитить память о наших дедах и прадедах, победивших фашизм

80 лет назад в этот день Ленинград был полностью освобождён от фашистской блокады. 872 дня нацисты пытались сломить, взять измором город и его жителей.
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