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Вячеслав Володин: Наш долг — защитить память о наших дедах и прадедах, победивших фашизм

Вячеслав Володин: Наш долг — защитить память о наших дедах и прадедах, победивших фашизм

80 лет назад в этот день Ленинград был полностью освобождён от фашистской блокады. 872 дня нацисты пытались сломить, взять измором город и его жителей.

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Комментарии
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Юрий Сидоров
Согласен. Помнить надо. Но и про текущее население страны. А то не кому будет помнить про прошлое и мечтать о настоящем.
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11 час.
Лариса Кирюхина
Не надо жить только прошлым .надо больше думать о будущем .улучшать настоящее.
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5 час.
ЭА
Эдуард Асмолов
Бла бла бла - не мешки ворочать. Создали бы лучше идеальные условия жизни всем оставшимся ветеранам- квартиры, лекарства, еда- высокие пенсии.
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58 мин.

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