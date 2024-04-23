Ваши ожидания – ваши проблемы. «Металлург» поставил «Локомотив» на грань провала

Вчера 12K прочитали И в третьем финальном матче Кубка Гагарина «мощнейший, машиноподобный и невероятно системный», как окрестила его федеральная пресса, ярославский хоккейный клуб не смог оправдать выданные ему авансы.
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