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Добрый Мир

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  • Eduard
    Иран не может быть никак спонсором терроризма,это общие слова,Иран это территория,не может территория Иран кого-то во...Россия сделает ЕС...
  • Eduard
    Не надо придумывать Законы,никакого права старый идиот Байден на Чужую собственость не имеет!Россия сделает ЕС...
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Ваши ожидания – ваши проблемы. «Металлург» поставил «Локомотив» на грань провала

Ваши ожидания – ваши проблемы. «Металлург» поставил «Локомотив» на грань провала

Вчера 12K прочитали И в третьем финальном матче Кубка Гагарина «мощнейший, машиноподобный и невероятно системный», как окрестила его федеральная пресса, ярославский хоккейный клуб не смог оправдать выданные ему авансы.

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