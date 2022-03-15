О. Бузова рыдает по поводу закрытия Instagram в России, но полы мыть не хочет.

В связи с закрытием Instagram известная блогерша и псевдопевица О. Бузова разместила свое последнее видео, где она, ненакрашенная, с потоком слез и заламыванием рук, признается, как любит свою страну и ее жителей, а также всех своих 23,4 млн.
В связи с закрытием Instagram известная блогерша и псевдопевица О. Бузова разместила свое последнее видео, где она, ненакрашенная, с потоком слез и заламыванием рук, признается, как любит свою страну и ее жителей, а также всех своих 23,4 млн.
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