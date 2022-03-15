Политика как она есть

40 046 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Онуфрий Онаниевич
    Дай Бог,дай Бог.Давно пора очистить Россию от швали.Уехали в заграницы-пусть и остаются там навсегда.И паспорта аннул...Спецоперация по о...
  • Сергей Бугаев
    Оди может, когда делать начнёмРоссия может нало...
  • Врам Тавризов
    И ещё Вряд ли ЦБ сам решал вопрос, где хранить золотой запас страны Для этого есть Совбез, Профильный вице-премьер, р...Набиуллину в ЦБ с...

О. Бузова рыдает по поводу закрытия Instagram в России, но полы мыть не хочет.

О. Бузова рыдает по поводу закрытия Instagram в России, но полы мыть не хочет.

    В связи с закрытием Instagram известная блогерша и псевдопевица О. Бузова разместила свое последнее видео, где она, ненакрашенная, с потоком слез и заламыванием рук, признается, как любит свою страну и ее жителей, а также всех своих 23,4 млн.

Вернуться к статье
Обсудить

Картина дня

наверх