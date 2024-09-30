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«АиФ»: озвучено, почему на передовой Лундстрем выступает раньше Чичериной

«АиФ»: озвучено, почему на передовой Лундстрем выступает раньше Чичериной

Известный скрипач Петр Лундстрем стал одним из первых деятелей культуры, выступивших в зоне СВО. Лундстрём видит свою миссию в том, чтобы поддержать военнослужащих и мирных жителей, пострадавших от конфликта, сообщает aif.

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