«АиФ»: озвучено, почему на передовой Лундстрем выступает раньше Чичериной

Известный скрипач Петр Лундстрем стал одним из первых деятелей культуры, выступивших в зоне СВО. Лундстрём видит свою миссию в том, чтобы поддержать военнослужащих и мирных жителей, пострадавших от конфликта, сообщает aif.
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