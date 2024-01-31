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«Вы просто не умеете их готовить»: Как рестораторы наводняют Россию мигрантами

«Вы просто не умеете их готовить»: Как рестораторы наводняют Россию мигрантами

Стоп-мигрант Фото: Ирина Бужор / КоммерсантЪ Одна из отраслей, наиболее активно привлекающих мигрантов, – это ресторанный бизнес.

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Комментарии
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Бендер Задунайский
Сначала яйца чешет , а потом котлеты лепит . Кушайте дома , нехрен их оплачивать .
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9 час.
alik3456 Джексон
Он мандавушек подкидывает...
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9 час.
ВБ
Василий Блохин
Совершенно верно! Жрут эту шаурму,травятся и опять жрут.
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8 час.

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