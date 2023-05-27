«Нам нужно готовиться к следующим задачам»: Пригожин исключил возможность выступлений иноагентов перед ЧВК «Вагнер»

Депутат Госдумы Дмитрий Кузнецов недавно предложил шоумену Максиму Галкину (признан иностранным агентом в РФ) и другим артистам-иноагентам выступить перед бойцами ЧВК «Вагнер» и сделать пожертвование в пользу участников СВО для своей «реабилитации».
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