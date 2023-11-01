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БУТЫРСКИЕ новости

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Сергей Собянин рассказал о программе празднования Дня народного единства в Москве

Сергей Собянин рассказал о программе празднования Дня народного единства в Москве

Основными площадками станут городские парки и природные территории Столичным журналистам стало известно, что ко Дню народного единства, который отмечается в нашей стране 4 ноября, власти Москвы приготовили большую программу.

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