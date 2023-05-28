Финансовый гороскоп на неделю с 29 мая по 4 июня 2023 года для всех знаков зодиака Елена ГалицкаяПреодоление финансовых трудностей и наращивание собственного состояния могут быть облегчены советами астрологов, сообщает информационный портал ФТаймс.