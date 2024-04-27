Более тысячи бюджетных мест выделено в вузах Нижегородской области для приема участников СВО и их детей в новом учебном году

Нижегородские вузы начинают подготовку к приемной кампании на 2024/2025 учебный год. В образовательных учреждениях выделено около 9,8 тысячи бюджетных мест на различные направления бакалавриата и специалитета, из них более тысячи мест – для участников СВО и их детей.
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