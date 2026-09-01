МЧС наградило шестиклассника за спасение ребёнка на Камчатке

Шестиклассник из Камчатки, Ярослав, 16 марта 2026 года спас маленького ребёнка из снежного завала. За этот героический поступок Министерство чрезвычайных ситуаций наградило подростка медалью «За содружество во имя спасения».
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