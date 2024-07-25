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Модель «Потёмкинского маяка» установили в открытом Путиным центре «Маяк»

Модель «Потёмкинского маяка» установили в открытом Путиным центре «Маяк»

Это одна из архитектурных идей проекта «Маяки русского мира».фото: Росмолодежь--> Одна из архитектурных идей проекта «Маяки русского мира» появилась на главной площади круглогодичного центра «Маяк» в Бердянске.

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