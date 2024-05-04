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В Челябинске пройдет «БОКСЗАБЕГ». Общий призовой фонд составит миллион рублей

В Челябинске пройдет «БОКСЗАБЕГ». Общий призовой фонд составит миллион рублей

11 мая в Челябинске впервые пройдет «БОКСЗАБЕГ». Участникам доступны дистанции 3 и 6 км. Дети будут соревноваться на дистанциях 200 и 400 метров.

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