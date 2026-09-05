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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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«Зенит» проиграл 3 из 7 матчей в РПЛ – за прошлый чемпионат было 2 поражения

«Зенит» проиграл ЦСКА (1:2) в домашнем матче 7-го тура Альфа-Банк РПЛ . Петербургский клуб потерпел третье поражение в текущем сезоне.

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