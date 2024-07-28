Прозвучали приветственные залпы: корабли Балтийского флота ВМФ РФ начали заход в порт Гаваны Россия восстанавливает и развивает сильно подрастраченное после распада СССР сотрудничество с Республикой Куба как в экономической, политической, так и военной сферах.
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